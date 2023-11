Hersteller rufen bestimmte Lebensmittel zurück: Warnung vor möglichen Metall- und Glasstücken in Wurst und Bohnen

Die Zeeman textielSupers GmbH ruft chinesische Kinder-Flip-Flops in orange und rosa auch in Rheinland-Pfalz aus dem Handel. Grund: Der Gehalt an potenziell gesundheitsschädlichen Weichmachern ist zu hoch, wie eigene Nachforschungen ergeben hätten, so die Firma. Betroffen sind die Schuhe mit der Artikelnummer 27199. Sie wurden in der Zeit von April bis Juni 2023 verkauft. Die Artikelnummer stehe auf dem Kassenbon, teilt das Unternehmen mit.