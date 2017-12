später lesen Adventskalender 11 Russische Musik mit Peters Quartett Teilen

Das Peters Quartett ist eine zusammengeschweißte Einheit vier musikalischer Freunde, die schon seit 24 Jahren zusammen spielen und singen. Hier treffen vier hoch virtuose Künstler aufeinander, die sich so gut kennen, dass alle Komponente ihres Zusammenwirkens perfekt ineinander greifen, sich immer weiter treiben und beflügeln. Das Repertoire des Quartetts ist breit gefächert und umfasst alle musikalischen Genres - von russischen Volkliedern über die Kirchenmusik bis hin zu Werken mit Orgel, aber auch Gospels und zeitgenössische Musik. Gastauftritte finden alljährlich in den größten Städten Europas statt. Einen besonderen Platz in der Geographie der Konzertreisen nehmen Deutschland und Frankreich ein, wo das Quartett schon traditionell seit mehr als 10 Jahren in der Regel von Mitte November bsi Ende Dezember zu großen Gastspielen weilt. Die Musiker des Peters Quartetts setzen sich in ihrem Schaffen keine ausgesprochen klassische Grenzen. Im Laufe dieser Jahren des gemeinsamen Schaffens gelang es den Musikern, ihren einzigartigen Stil zu kreieren, dessen Besonderheit der synthetische Charakter und die Genrevielfalt sind.