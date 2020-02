Verbraucher : Ein Quälgeist an Fenstern und Türen

Ein Quälgeist an Fenstern und Türen

Feuchtigkeit, Wärme und Kälte im Wechsel: Um Schimmelbildung zu verhindern, lüftet man am besten regelmäßig und stoßweise. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Trier Schimmel ist allgegenwärtig. Was Verbraucher selbst tun können und wo sie Rat und Tipps bekommen:

Es ist eine Art neverending Story, etwas, das nie aufhört: Schimmel in Wohnungen. Immerhin 40 Prozent aller Deutschen haben Umfragen zufolge bereits Erfahrungen mit dem unerwünschten Mitbewohner gemacht. Ein Schimmelbefall ist nicht zwangsläufig dramatisch, aber ernst zu nehmen. Denn zum einen ist er ein Warnsignal dafür, dass in der Wohnung ein Feuchteproblem besteht. Zum anderen kann er der Gesundheit schaden.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, zunächst die Ursache für die Feuchtigkeit zu finden und ihn dann zu beseitigen. In vielen Fällen reichten richtiges Heizen und regelmäßiges Lüften mit weit geöffnetem Fenster schon aus.

Die eigentliche Schimmelbeseitigung sollten Betroffene in schwereren Fällen Fachleuten überlassen, raten die Verbraucherschützer. Wenn der Befall größer ist als ein halber Quadratmeter, also größer als etwa ein Handtuch, oder wenn er tief in die Bausubstanz eingedrungen ist oder die Ursache unklar ist, seien auf jeden Fall Profis gefragt.