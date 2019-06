Erziehung : Was tun bei Schulschwänzen?

Was tun bei Schulschwänzen?

Trier Experten beantworten bei TV-Telefonaktion Erziehungsfragen.

Bernhard Laux, Diplom-Pädagoge der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V., Projektleiter „Reintegration in die Zukunft“ (RidZ) – ganzheitliches Präventions- und Reintegrationsprojekt für schulverdrossene und schulverweigernde Schülerinnen und Schüler: Grundsätzlich muss die Frage nach schulischen Alternativen und Perspektiven, die vielleicht noch nicht angedacht sind, beantwortet werden. Welche kreativen Möglichkeiten sind im System Schule und mit Jugendhilfe sinnvoll und durchführbar? Parallel dazu ist sicher eine weitere therapeutische Begleitung dringend notwendig.

Meine Tochter wiederholt die neunte Klasse und verweigert vom ersten Tag an die Mitarbeit. Beispielsweise macht sie keine Hausaufgaben. Was kann ich tun?

Laux: Sicherlich spielt auch Abgrenzung in der Pubertät eine Rolle. Suchen Sie sich Hilfe in einer Lebensberatungsstelle. Auch ist es wichtig, im Kontakt und im Austausch mit der Schule zu bleiben.

Monika Neumann, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin der Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Gerolstein: Geben Sie die Noten erst so spät wie möglich bekannt, und besprechen Sie das Thema auch mit den Eltern, dass schulische Regeln nicht in eine Beliebigkeit abdriften.