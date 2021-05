Coronavirus : Corona und Schule: Was bei riesengroßen Lücken?

Trier Drei Expertinnen geben Tipps, damit es trotz Pandemie und ihren Folgen, in der Schule klappt.

Mein Kind hat große schulische Defizite, wo finde ich Hilfe?

Andrea Windau, Bachelor of Arts (B.A.) Bildungswissenschaften, Mitarbeiterin des Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. in Trier: In pädagogischen Lernhilfegruppen bietet der Palais Trier e.V. etwa Erziehungsbeistand an. Hier findet zielgerichtete Aufarbeitung individueller Probleme sowie auch schulische Unterstützung in den Lernhilfegruppen statt. Informationen finden Sie auf der Homepage: www.palais-ev.de. Auch Gespräche mit den jeweiligen Klassenlehrern bringen häufig Klarheit über den Ist-Zustand des Lernniveaus des Kindes. Darauf aufbauend sollten freie Zeiten gezielt zum Üben und Nachlernen genutzt werden. Suchen Sie das Gespräch sowohl mit dem Klassenlehrer und fragen Sie Ihr Kind, wo es Unterstützung braucht.



Mein Sohn ist in der achten Klasse und zurzeit im wöchentlichen Wechselunterricht. In den Wochen ohne Präsenzunterricht fällt es ihm extremschwer, sich zu irgendeiner Aktivität aufzuraffen, geschweige denn zu den Schulaufgaben. Was kann ich tun?

Petra Gottwald, Diplom-Psychologin beim Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. in Trier: Sorgen Sie auch an den Tagen ohne Präsenzunterricht für einen möglichst geordneten Tagesablauf, also einigermaßen zeitiges Aufstehen, Frühstücken, Körperpflege und so weiter. Wenn wenig für die Schule zu tun ist, können Sie Ihrem Sohn Aufgaben im Haushalt geben oder bitten Sie ihn um Unterstützung bei Erledigungen. So bleibt er in einem regelmäßigen Schlaf-/Wachrhythmus und kann Selbstwirksamkeit erleben.



Meine Tochter (13) kam mit den Aufgaben aus dem Fernunterricht gar nicht klar. Es ist eine riesengroße Lücke entstanden. Haben Sie einen Tipp?