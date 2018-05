Seminar: Richtig überzeugen!

() Ob im Vorstellungsgespräch, bei Präsentationen oder in Diskussionen – Sie bekommen nur was Sie wollen, wenn Sie genau sagen, was Sie meinen. Im Rahmen der Vortragsreihe BiZ&Donna wird eine Expertin am Dienstag, 12. Juni, ab 9 Uhr im Berufsinformationszentrum Biz der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9, insbesondere Frauen Tipps und Hinweise für überzeugendes Auftreten geben. Durch gemeinsame Übungen können eigene Handlungsbedarfe erkannt werden, um diese abzubauen. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie man durch eine starke Stimme trotz Aufregung überzeugen kann. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet Hanna Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, per Mail unter Trier.bca@arbeitsagentur.de.