Steuer : Finanzamt: Termin ohne Anmeldung

Trier () Von heute, 25. Juni, an können Bürger die Service-Center der Finanzämter wieder in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ohne vorherige telefonische Terminvereinbarung aufsuchen.

Weiterhin stehen die Service-Center der rheinland-pfälzischen Finanzämter auch an anderen Tagen für persönliche Termine nach vorheriger telefonischer Vereinbarung zur Verfügung. Bürger werden gebeten, sich an die Rufnummer des jeweiligen Finanzamts zu wenden, die unter www.lfst.fin-rlp.de zu finden ist. Für allgemeine steuerliche Fragen steht die Info-Hotline der Finanzverwaltung von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter 0261–20179279 zur Verfügung.