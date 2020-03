Finanzen : Familienkasse bietet Hotline und Online-Angebot

Trier () Auch die Familienkasse, die sich im Gebäude der Agentur für Arbeit Trier befindet, hat seit dem 18. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Bearbeitung der Kindergeldangelegenheiten geht jedoch selbstverständlich weiter, teilt die Behörde mit.

Dabei erfolgt die Sachbearbeitung, wie bisher auch, nicht zwingend am Standort des Wohnortes.

Für Anträge auf Kindergeld oder Kindergeldzuschlag und sonstige Mitteilungen an die Familienkasse steht Müttern und Vätern das Online-Portal www.familienkasse.de zur Verfügung. Hier sind auch sämtliche Vordrucke abrufbar.

Die ausgefüllten Anträge und sonstigen Unterlagen können in den Hausbriefkasten eingeworfen oder per Post versendet werden an: Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland, 55149 Mainz