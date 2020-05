Ernährungskolumne : Draußen schmeckt’s besser: Jetzt wird gegrillt!

Trier Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt Tipps zum gesunden Brutzeln.

Fleisch, Würstchen, Fisch, Käse und Co. sind für Viele kulinarische Höhepunkte. Wer sich an leckeren Gemüse- und Salatbeilagen satt isst, kann das Fleisch oder die Würstchen als „Highlights“ bewusst und in Maßen genießen. Das ist gesünder und lässt finanziellen Spielraum für Tierisches aus verbesserter Tierhaltung, etwa Bio oder Fleisch mit einer Haltungskennzeichnung des Handels der Stufe 3 oder 4. Nachhaltig gefangener Fisch ist an Siegeln wie MSC (Marine Stewardship Council) und Naturland Wildfisch zu erkennen, Fisch aus nachhaltiger Aquakultur an Kennzeichnungen wie Bio oder dem ASC-Logo (Aquaculture Stewardship Council).