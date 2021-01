Trier : Gefragte Beratung in Corona-Zeiten

Info

Insgesamt stellt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Corona-Jahr 2020 „einen enormen Informationsbedarf“ fest, sagt Vorstand Ulrike von der Lühe. So konnte bis Dezember mehr als 6900 Verbrauchern an der Corona-Hotline bei der Erstberatung geholfen werden. Ingesamt 27 500 Anfragen erreichten die Verbraucherzentrale zwischen Mitte März und Ende November. 3,3 Millionen Klicks erreichte das Infoportal www.verbraucherzentrale.de/corona. 200 Verbraucher nahmen an Corona-Online-Seminaren teil, 1700 Teilnehmer an Web-Seminaren zu klassischen Themen. Für Eltern und Schüler gab es Web-Seminare zu „Bild- und Urheberrechten im Internet“, „Social Communities“ und Kita-Eltern-Abende zum Umgang mit Medien. Über das Projekt „Kollektive Rechtsdurchsetzung“ konnte die Verbraucherzentrale Anbieter abmahnen oder verklagen, die gegen Verbraucher- oder Wettbewerbsrecht verstoßen. Sechs Anbieter wurden zwischen Mitte März und Ende Juni abgemahnt, darunter zwei Online-Shops wegen Ausschluss des Widerrufsrechts bei Atemschutzmasken und ein Anbieter von vermeintlichen Anti-Corona-Hypnose-Hörbüchern sowie ein Reisebüro, das eine Stornierungsgebühr von 60 Euro bei Annullierung von Flügen berechnete. Die Verbraucherzentrale hat auch einen Marktcheck in 58 Apotheken und 25 Online-Shops zu Mund-Nasen-OP-Masken gemacht. Dabei schwankten die Preise zwischen 0,57 Euro und 3,95 Euro pro Maske, die Online-Shops verstießen teils gegen Verbraucherschutzbestimmungen.