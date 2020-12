Meine Hilfe zählt : Das verwehrte Menschenrecht

Einen Brunnen wie hier Anfang dieses Jahres in der Gemeinde Kobiri möchte die Mali-Hilfe auch in Sansandy bauen. Foto: Mali-Hilfe e.V.

Trier „Meine Hilfe zählt“ für Mali-Hilfe e.V. bittet um Spenden, damit Menschen in Sansandy endlich sauberes Trinkwasser haben.

() Das Dorf Sansandy in Mali ist so groß wie Riol an der Mosel und Üxheim in der Eifel. Während die Menschen in der Region Trier morgens selbstverständlich Wasserhähne aufdrehen, brechen die Bewohner Sansandys mit Eselskarren und Kübeln zu einem kilometerweit entfernten Brunnen auf. Dabei ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser seit zehn Jahren ein Menschenrecht.