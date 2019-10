Kostenfalle Handy : Vortrag zu Kostenfallen bei Handyspielen

Trier () Auf den meisten Smartphones sind sie heute kaum mehr wegzudenken – Spiele-Apps. Doch aufgepasst: Damit das Gaming-Vergnügen kein frustrierendes und teures Ende findet, müssen einige Dinge beachtet werden.

Maximilian Heitkämper, Experte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, zeigt in seinem Vortrag „Gaming-Kostenfallen“, der im Rahmen der Demografiewoche des Landes stattfindet, auf, was es für Abzockmaschen gibt und wie man sich und seine Kinder davor schützt; auch das Thema Datenschutz wird dabei angesprochen. Der Vortrag findet am Dienstag, 5. November, 11 Uhr in der Verbraucherzentrale Trier, Fleischstraße 77 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.