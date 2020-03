Verbraucher : Verbraucherzentrale berät per Video-Chat und Reise-Hotline

Trier/Mainz () Ab sofort bleibt die Verbraucherzentrale Trier für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonische und schriftliche Beratungen finden jedoch weiterhin statt.

Bereits vereinbarte persönlichen Beratungen werden nach Rücksprache mit den Ratsuchenden telefonisch oder per Video-Chat durchgeführt. Ratsuchende können sich telefonisch oder schriftlich an die Verbraucherzentrale wenden, um ihr Anliegen zu schildern und einen Beratungstermin zu vereinbaren – unter der Servicenummer 06131-28-48-0, per E-Mail an trier@vz-rlp.de oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-rlp.de.