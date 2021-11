Gesundheit : Das Microbiom

Eine funktionelle Ernährung ist die beste Grundlage für Gesundheit. Was schädigt und besonders im Magen-Darm-Trakt für Entzündungen sorgt, lesen Sie heute in unserer Kolumne.

Seit 50 Jahren gelingt es den Gastroenterologen mit immer eleganteren Methoden sich einen Einblick in den Magen-Darmtrakt zu verschaffen um Geschwüre zu beobachten, Gewebsproben zu nehmen, Neubildungen zu entfernen. Aber erst in den letzten Jahren erkennt man, dass der Darm mehr zu bieten hat.

In einem gut ausbalanciertem Microbiom werden selbst hochaggressive Keime im Schach gehalten, eine gut funktionierende Lebensgemeinschaft. Charles Darwins Spruch: „Survival of the fittest“ meint nicht, dass der aggressivste sich durchsetzt, sondern der mit dem Sinn fürs Gemeinwohl. Entzündungen der Darmwand zerstören die Barriere, leaky gut, der durchlässige Darm, und sind die Ursache für die Zunahme chronischer entzündlicher Erkrankungen: Nahrungsintoleranzen, rheumatische Erkrankungen, Depression, Alzheimerdemenz, Parkinson, multiple Sklerose, Fibromyalgie und das Chronische Müdigkeitssyndrom und vieles mehr.Intakte Bakterien können in den Körper eindringen, siedeln sich im Bauchfett an und verursachen Entzündungen, unverdaute Eiweißmoleküle allergische Reaktionen.