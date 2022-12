Telefonaktion : Vorsorgeuntersuchung: Was steht mir zu und wie läuft sie ab?

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit Medizinern.

Je früher schwere Krankheiten erkannt werden, desto besser sind oft die Heilungschancen. Laut Internetportal Statista hat eine Umfrage in Deutschland ergeben, dass mehr als zehn Millionen Personen, die älter als 14 Jahre sind, nie zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Welche Vorsorgeuntersuchungen stehen Erwachsenen eigentlich zu? Welche Kindern und Jugendlichen? Sind Voruntersuchungen dringend notwendig? Wie läuft eine Darmspiegelung ab? Was genau sind IGel-Leistungen und was fällt darunter? Welche IGeL-Leistungen machen Sinn? Wie viele Ultraschalle stehen Schwangeren zu? Was muss selbst bezahlt werden? Was passiert beim „Check-up“? Was beim Hautkrebs-Screening?