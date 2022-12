Gesundheit : „Muss ich überhaupt noch regelmäßig zum Frauenarzt?“

Trier Nachgefragt: Ärzte beantworteten Leser-Fragen am TV-Telefon zum Thema Vorsorge.

Professor Dr. med. Sebastian Jud, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Mutterhaus in Trier: Ja! Die Impfung gegen HPV ist von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen, und zwar für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 17 Jahren. Wichtig ist, dass die Impfung am besten vor dem ersten Kontakt mit HPV erfolgt, dann ist die Wirkung am besten. Doch auch eine Impfung nach dem 17. Lebensjahr kann sinnvoll sein, die entsprechenden Impfstoffe sind zugelassen. Sprechen Sie vorher mit der Krankenkasse über die Erstattung.