Kolumne Mein schöner Garten : Tapetenwechsel auf Balkon und Terrasse mit Herbstarrangements

Das Angebot an Wechselflor für stimmungsvolle Herbstarrangements wird immer größer. Nur mit einer Chrysantheme im Topf, will man sich nicht mehr zufriedengeben. Die Blütenwunder erfüllen aber immer noch, was man sich jetzt wünscht: Noch mal so richtig Farbe tanken.