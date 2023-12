Verspätungen und Zugausfälle Nach dem Streik der Lokführer: Was man als Fahrgast jetzt wissen muss

Für 24 Stunden im Personenverkehr und 28 Stunden im Güterverkehr hatte die GDL im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zum Warnstreik aufgerufen. Bis Freitagabend um 22 Uhr stand ein Großteil des Fern- und Regionalverkehrs in Deutschland still. Lediglich jeder fünfte ICE und IC war unterwegs. Im Güterverkehr hatte der Warnstreik am Donnerstag vier Stunden früher begonnen. Die Bahn stellte kurzfristig einen Notfahrplan auf, regional gab es dabei große Unterschiede im Bahnangebot. So fielen in der Region Trier die schnellen Regionalexpress-Züge nach Luxemburg, Saarbrücken und Koblenz aus.