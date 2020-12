Online-Handel : Sicherer im Internet einkaufen

Trier/Mainz Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kreditkartenzahlungen ab 2021 verpflichtend.

() Neue Regeln fürs Einkaufen im Internet: Vom kommenden Jahr an sind Online-Händler zu höheren Sicherheitsstandards bei Kreditkartenzahlungen im Internet verpflichtet. Kunden müssen die Zahlung dann explizit freigeben und so ihre Identität zweifach nachweisen. Damit soll künftig ein Missbrauch von Kreditkartendaten durch Dritte verhindert werden. Darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erfordert, dass bei Zahlung per Kreditkarte im Internet zunächst wie üblich die Kreditkartendaten eingegeben werden müssen. In einem zweiten Schritt muss der Bezahlende dann aber seine Identität nochmals bestätigen und die Zahlung aktiv freigeben. Dies geschieht in der Regel durch Eingabe einer Transaktionsnummer (Tan) wie beim Online-Banking. Die Tans werden meist über externe Tan-Generatoren oder spezielle Apps auf dem Smartphone erstellt. Informationen dazu gibt es bei der Bank.