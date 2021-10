Lichter aus : Hunderte Haushalte in Trier-Süd ohne Strom

Foto: dpa/Bernd Settnik

Trier-Süd In mehreren Hundert Haushalten in Trier-Süd ist am Dienstagnachmittag für längere Zeit der Strom ausgefallen.

Gemeldet wurde der Ausfall nach 14 Uhr. „Um 15.23 Uhr waren alle Häuser wiederen mit Strom versorgt“, erklärte Carsten Grasmück, Pressesprecher des Energieversorgers Stadtwerke Trier.

ℹ️ Unsere Feuerwehr meldet, dass der Strom mittlerweile wieder da ist. Falls es doch noch Störungen gibt: findet die Telefonnummern der SWT hier: https://t.co/MLYvPwJM48 #Stromausfall — stadt_trier (@Stadt_Trier) October 12, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Betroffen waren die Häuser im Carrée zwischen Saarstraße und Mosel sowie Südallee und Pellinger Straße.