Telefonaktion: Sucht Telefonaktion: Mein Kind kifft — was tun?

In den letzten Jahren stieg der Konsum der Droge deutlich an. Das belegen Daten der BZgA. Bis in die 1990er Jahre hatten nur 20 bis 25 Prozent der jungen Erwachsenen jemals Cannabis konsumiert. In den letzten Jahren ist dieser Anteil auf bis zu 51 Prozent gestiegen. Für die meisten bleibt es beim Gelegenheitskonsum.