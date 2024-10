TV-Garten im Oktober „Einen Garten zu haben, geht weit über das Pflanzenthema hinaus“

Trier · TV-Garten im Oktober: Ein schöner Garten lebt nicht nur vom Pflanzen und Pflegen, sondern ganz entscheidend vom Austausch mit Gleichgesinnten. Symposien der Gartengesellschaft geben Gelegenheit dazu. In diesem Jahr hat die Tagung in Trier in Nell’s Park stattgefunden.

01.10.2024 , 12:59 Uhr

Unter dem Lebkuchenbaum in Nell’s Park haben sich das Organisations-Team der Gartengesellschaft mit den Referentinnen und Referenten hinter der Orangerie zusammengefunden. v.l.n.r. Dr. Helmut Poppendieck, Dr. Renate Hücking, Heike Sicconi, Dr. Christiane Droste, Anneken Fröhling, Susanne Isabel Yacoub, Karin Wiedemann (Präsidentin der Gartengesellschaft), Dr. Christine Nagel, Dr. Kathrin Baumeister (Sprecherin Zweig Saar-Mosel), Fine Molz, Anja Birne (Vizepräsidentin). Foto: TV/Kathrin Hofmeister