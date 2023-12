Kritik zu „Der Fluch des Geldes“ Neuer „Tatort“ aus Saarbrücken: Eine große Änderung, die polarisieren dürfte

Im Saarland gehen die Meinungen ja besonders weit auseinander, wenn es um den „Tatort“ aus Saarbrücken geht – wobei es oft zum guten Ton zu gehören scheint, ihn schlecht zu finden, Lieblingsvokabel in den sozialen Medien: „zum Fremdschämen“. Bei der Handlung wird gerne Realismus eingefordert, bei der Beschreibung des Saarlands nicht unbedingt – das soll doch bitte immer schön aussehen, wenn sich einmal im Jahr per „Tatort“ das Fernsehfenster in Richtung „Reich“ öffnet.