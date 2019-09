Telefonaktion : Ein Bierchen am Abend: Ab wann ist es Sucht?

Ein Bierchen am Abend: Ab wann ist es Sucht?

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion.

() Jährlich sterben rund 74 000 Menschen bundesweit durch Alkohol oder durch die Kombination aus Alkohol und Tabak. Diese Zahl nennt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Deutschland sei in Bezug auf Alkohol ein Hochkonsumland, heißt es in deren aktuellem Jahrbuch. Täglich werden Feierabendbiere getrunken, ein Wein zur Entspannung oder Menschen stoßen mit einem Glas Sekt auf einen Geburtstag an.