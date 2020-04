Telefonaktion : Wie bekomme ich Geld vom Finanzamt zurück?

Trier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr zur Steuererklärung.

() Die Steuerlast in Deutschland zählt immer noch zu der höchsten in Europa. Doch es gibt Möglichkeiten, die finanzielle Belastung zu verringern. Dabei gilt: Wer gut informiert ist, kann mithilfe seiner Steuererklärung viel Geld sparen – zum Beispiel bei den Werbungskosten.

Was kann in der Steuererklärung geltend gemacht werden? Was muss im Laufe eines Jahres genau dokumentiert werden? Muss ich als Rentner eine Steuererklärung machen? Können Kosten für ein Studium bei der Steuererklärung angegeben werden? Und Kosten für die Pflege eines Angehörigen? Beispielfragen, deren Beantwortung helfen kann, die eigene Kasse zu schonen. Der TV bietet seinen Lesern heute wieder einen besonderen Service. Von 17 bis 19 Uhr können Sie mit Experten der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz am Lesertelefon sprechen und Ihre Fragen stellen. Für Sie am Telefon ist einerseits Steuerberaterin Petra Salm. Sie ist erreichbar unter Telefon 0651-7199-195. Außerdem mit dabei ist Steuerberater Martin von der Lahr. Er hat die Telefonnummer 0651-7199-196.