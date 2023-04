Telefonaktion Thema Beinvenenthrombose: Wenn der Blutfluss stockt

Sie gilt als die häufigste Thrombose überhaupt und kann im Extremfall lebensbedrohlich sein, denn bei einer Beinvenenthrombose. verschließt das Blutgerinnsel das Gefäß vollständig. Die Folge: Das Blut kann nicht zurück zum Herzen fließen. Es gibt einige Faktoren, die eine Venenthrombose begünstigen. Dazu zählen beispielsweise Flüssigkeits- und Bewegungsmangel, Schwangerschaft, Krampfadern, regelmäßiges Rauchen und Trinken von Alkohol sowie hormonelle Verhütungsmethoden. Wie macht sich eine Venenthrombose bemerkbar? Was kann man vorbeugend tun? Bei welchen Symptomen sollte man zum Arzt gehen? Wie wird eine Beinvenenthrombose behandelt? Heute bietet der Trierische Volksfreund seinen Leserinnen und Lesern wieder einen besonderen Service. Zwei Stunden lang beantworten ein Mediziner und eine Medizinerin Ihre Fragen am TV-Telefon. Von 17 bis 19 Uhr am Mittwoch, 5. April, sind für Sie zu sprechen: