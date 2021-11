Volksfreund-Telefonaktion : Tabuthema Inkontinenz: Ärzte beraten Betroffene

Dr. Marion Klieden, Telefon: 0651/7199-197. Foto: Dr. med. Marion Klieden

Trier Harn- oder Stuhlinkontinenz? Am Mittwoch bekommen Sie Hilfe - von 17 bis 19 Uhr in unserer Volksfreund-Telefonaktion mit Fachärzten. Rufen Sie an!

Von Katja Bernardy

Sie bringt viele um den Schlaf und führt oft dazu, dass sie sich aus dem sozialen Leben zurückziehen: Menschen, die unter einer Harn- oder Stuhlinkontinenz leiden.

Millionen Menschen sind davon betroffen. Ursachen und Ausprägungen einer Inkontinenz können sehr unterschiedlich sein. Gemein ist ihnen, dass sie die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen können. Und Inkontinenz ist kein Alte-Leute-Problem, auch junge Menschen können betroffen sein.

Doch obwohl so viele Menschen darunter leiden, suchen viele erst spät ärztlichen Rat auf.

Was sind die Ursachen für Inkontinenz? Ist sie heilbar? Welche Behandlungsmethoden gibt es? Kann man Inkontinenz vorbeugen? Ich schäme mich zum Arzt zu gehen. Was kann ich tun?

Dies sind Beispielfragen: Der Trierische Volksfreund bietet seinen Leserinnen und Lesern wieder einen speziellen Service: Am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr können Betroffene und Angehörige persönlich mit Fachleuten am TV-Telefon rund um das Thema Inkontinenz sprechen.Für Sie an den Telefonen:

Dr. med. Silvia Salm, Telefon 0651/7199-195, ist Oberärztin der Abteilung für Urologie und Kinderurologie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier und Leiterin des Moselzentrums für Kontinenz (MZK).

ist Oberärztin der Abteilung für Urologie und Kinderurologie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier und Leiterin des Moselzentrums für Kontinenz (MZK). Dr. med. Peter Werle, Telefon 0651/7199-196, ist Facharzt für Chirurgie mit Zusatzbezeichnung Prok­tologie in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie des Brüderkrankenhauses Trier.

ist Facharzt für Chirurgie mit Zusatzbezeichnung Prok­tologie in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie des Brüderkrankenhauses Trier. Dr. med. Marion Klieden, Telefon 0651/7199-197, ist Leitende Oberärztin Gynäkologie am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen.