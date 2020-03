TV-Telefonaktion : Hier gibt’s Antworten: Was Betriebe jetzt wissen sollten

Hier gibt’s Antworten: Was Betriebe jetzt wissen sollten

Trier TV-Telefonaktion: Wirtschaft in Zeiten des Coronavirus. Am Dienstag von 17 bis 19 Uhr stehen Interessierten sechs Experten Rede und Antwort.

(hw) Die Coronavirus-Krise kommt mit jedem weiteren Tag spürbarer bei den Unternehmen in der Region Trier an. Kunden bleiben fern, Aufträge brechen weg. Nahezu jeder Bereich scheint aktuell betroffen. Unternehmer beschäftigen sich daher zunehmend mit Fragen, die in wirtschaftlich guten Zeiten weniger eine Rolle spielen.