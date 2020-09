Telefonanktion : Wenn’s Kind nicht zur Schule geht

Trier Mittwoch von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion zum Thema Schulverweigerung.

Vom Grundschüler bis zum Gymnasiasten, immer wieder erleben Lehrer und Eltern, dass Kinder während der verschiedenen Phasen der Schulzeit nicht in die Schule gehen oder lernen wollen. Meist verbergen sich dahinter Probleme – zu Hause oder in der Schule.

Ab wann spricht man von Schulverweigerung? Welche Folgen kann das Schulschwänzen nach sich ziehen? Was tun, wenn bereits das Grundschulkind nicht zur Schule gehen möchte? Und was tun, wenn es dem Teenager morgens vor dem Unterricht immer übel ist und er mit Bauchschmerzen im Bett bleibt? Wo können Kinder und Eltern sich hinwenden, wenn der Gang zur Schule zur Qual wird? Was hilft gegen Schulverdrossenheit und damit Lernen in der Klasse wieder Freude machen kann?