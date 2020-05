Trier : TV-Aktion: Schule in Corona-Zeiten

Trier () Mit den Schulschließungen Mitte März war Homeschooling in viele Haushalte eingezogen. Lehrer mühen sich, weiter zu lehren: Einige werfen persönlich Hausaufgaben in Briefkästen, andere bieten Stunden online an.

Seit dem 27. April öffnen die Schulen in Rheinland-Pfalz wieder Schritt für Schritt. Vom gewohnten Alltag sind Lehrer und Schüler jedoch weit entfernt. Die aktuelle Situation ist Herausforderung und Chance für alle Beteiligten. Ein Gymnasiast, der anonym bleiben möchte, sagt: „Ich habe noch nie so gerne gelernt und so viel für die Schule gemacht wie in den vergangenen Wochen.“ Eine Mutter schildert ebenso: „Was an Hausaufgaben reinkommt, ist viel zu viel. Wir gehen alle auf dem Zahnfleisch.“

Was können Schüler aktuellen von Schule erwarten? Auf was sollten Eltern beim Homeschooling achten? Was tun, wenn die Nerven blank liegen? Dies sind Beispielfragen die Schüler, Eltern und Lehrer aktuell beschäftigen können. Der Trierische Volksfreund bietet seinen Lesern heute einen speziellen Service: Von 17 bis 19 Uhr können Sie mit Dr. Kerstin Sperber, Diplom-Psychologin und Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte pädagogische Psychologie – kurz KAP – in Trier (Schwerpunkt Hochbegabung) sprechen. Sie ist erreichbar unter 0651-7199-195. Außerdem sprechen Sie mit Andrea Windau von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. in Trier sprechen. Sie hat die Nummer 0651-7199-196.

Andrea Windau, Telefon 0651-7199-196. Foto: Privat