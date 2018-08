später lesen Ausbildung Telefonaktion zu Ausbildung in der Finanzverwaltung Teilen

Twittern

Teilen



() Welche Aufgaben in einem Finanzamt erledigt und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Steuerverwaltung angeboten werden, erläutert am Donnerstag, 6. September, die Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzämter in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, Telefon 0261/201-79279. Dabei werden Fragen rund um das Bewerbungsverfahren und zu den Perspektiven in der Steuerverwaltung von Mitarbeitern des Ausbildungsteams der Steuerverwaltung beantwortet.