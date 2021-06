Telefonaktion : Partnerschaft: „Wir müssen reden!“

Trier Heute TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr: „Kommunikation in der Partnerschaft“

Warum ist es in Beziehungen oft so schwer, zu sagen, was man fühlt und denkt? Was braucht ein gutes Gespräch unter Paaren? Was tun, wenn die Antwort des Partners meist Schweigen ist? Und was tun, wenn der Punkt erreicht ist, an dem kein Gespräch mehr möglich scheint?