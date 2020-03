Trier : „Bin ich nicht beziehungsfähig?“

Trier TV-Telefonaktion mit Deutschlands bekannter Psychologin.

Sie ist verliebt, möchte aber keine feste Beziehung. Er schon. Oder: Karls Beziehungen scheitern immer wieder. Mittlerweile hat er sich in seinem Single-Dasein eingerichtet. Dies sind Beispiele, die vielen Menschen bekannt vorkommen können. Dabei stellen sich viele Fragen wie: Bin ich nicht beziehungsfähig? Was steckt hinter einer Angst vor einer dauerhaften Bindung? Während der TV-Telefonaktion zum Thema „Bin ich nicht beziehungsfähig?“ können Interessierte von 17 bis 19 Uhr persönlich mit Stefanie Stahl und Ludger Brünnette sprechen:

Stefanie Stahl ist Diplom-Psychologin und Bestseller-Autorin in freier Praxis in Trier. Sie ist eine von Deutschlands bekanntesten Psychotherapeutinnen, ist Expertin für Bindungsangst, Liebe und Selbstwertgefühl. Ihre Bücher wie „Das Kind in dir muss Heimat finden“ oder „Jeder ist beziehungsfähig“ stehen seit Jahren auf den Top-Rängen der Bestsellerlisten und haben sich millionenfach verkauft. Und sie ist eine gefragte Speakerin und Gast in vielen Talkshows. Sie ist heute erreichbar unter Telefon 0651-7199-195.