Gesundheit : Was Grenzgänger in der Corona-Krise wissen müssen

Was Grenzgänger in der Corona-Krise wissen müssen

Trier Mittwoch von 17 bis 19 Uhr Telefonaktion mit fünf Experten.

() Die mehr als 32 000 Grenzgänger aus der Region Trier sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Seien es die Straßenkontrollen an den Grenzen, die veränderten Steuerregeln bei längerer Homeoffice-Zeit, die Folgen der Corona-Krise bei Kurzarbeit und Kündigung, die Folgen für Renten- und Sozialleistungen. Für die TV-Leser bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein Luxemburg heute von 17 bis 19 den Rat und die Tipps von fünf Grenzängerexperten an.