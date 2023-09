Nach Vorstandswechsel Tierheim Trier: Diese Tiere sind zurück

Jonathan, Josephine und Johanna, die drei Löwenkopfkaninchen, mümmeln friedlich nebeneinander vor sich hin. Gerade so, als hätte das Trierer Tierheim nicht just seine wohl schlimmsten Tage hinter sich gebracht. Alle rund 100 Hunde, Katzen und Kleintiere waren in den vergangenen Wochen zwangsweise ausquartiert und unter Hochdruck vermittelt worden. Denn das Tierheim musste den Betrieb einstellen: Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Tierschutzverein Trier und Umgebung, seinem mittlerweile zurückgetretenen alten Vorstand und Mitarbeitern des vom Verein betriebenen Tierheims. Der Streit gipfelte darin, dass die nach mehreren Kündigungen noch übrig gebliebenen Tierpfleger und -trainer sich weigerten, die Einrichtung zu betreten, so lange der alte Vorstand um den Ex-Vorsitzenden Ulrich Antz und seine Ehefrau vor Ort waren.