Gartentipps vom Profi Letzte Gartenarbeiten im Jahr sportlich nehmen

Ist es nicht fantastisch, den Body mit gärtnerischen Tätigkeiten im Freien zu trainieren?! Die Wissenschaft hat ja auch längst belegt, dass Zeit in der Natur das Gefühl von Glück und Zufriedenheit steigert und mentale Erschöpfung reduziert. Wenn ich mir jetzt eine Matte schnappe, dann nicht etwa, um darauf Pilates, Yoga oder sonstige körperliche Ertüchtigung abzuhalten. Mit einer Schilfrohr- oder Kokosmatte werden sensible Sträucher und frisch gepflanzte Gehölze umwickelt, die in der Anwuchsphase frostempfindlich sind. Der Winterschutz ummantelt den Topf von Kübelpflanzen, die in Noppenfolie gehüllt, die kalte Jahreszeit draußen verbringen können. Manchmal kommt man dabei richtig ins Schwitzen, weil das Gefäß erst einmal auf die Untersetzer gewuchtet werden muss. So läuft Regenwasser besser ab.