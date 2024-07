Gartentipps vom Profi Rosenromantik

Historische Rosen besitzen häufig einen Charme, der moderneren Vertretern verloren gegangen zu sein scheint. Dafür sind die zeitgenössischen Rosenstöcke blattgesünder. Auch beim Blick zu den Nachbarn in Frankreich finden sich ausgesprochen charmante Rosen. „Die können leicht Schönwetterrosen züchten“, erklärt mir ein Experte. Denn wer in Südfrankreich Rosen züchte, kenne kaum Probleme mit Pilzkrankheiten auf den Blättern, wie sie hierzulande bei Regenwetter auftreten. Ähnlich verhält es sich mit Englischen Rosen – auch sie bezaubern im Ursprungsland. Doch kaum sind sie von der Insel auf unser Festland geschippert, versinkt alle Romantik unter einem Sternrußtau-Überzug, wird von Mehltau überdeckt oder kommt erst gar nicht dazu, jene anmutige Grazie zu entfalten, deren Gestalt einen in David Austins Schauanlagen noch betört hatte. Wer Rosen für den eigenen Garten sucht, ist gut beraten, sich gerade zur Blütezeit in Schaugärten umzusehen. Einen Anhaltspunkt für gesunde und blühfreudige Rosen bietet das ADR-Siegel. Es steht für „Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung“ und gilt als eine Art Tüv für die Königin unter den Blumen. Warum unsere Super Dorothy es noch nicht bekommen hat, verstehe ich gar nicht. Aber der Experte beruhigt mich: „Manche Sorten verfehlen es ganz knapp und sind trotzdem tolle Rosen.“ Gäbe es eine Auszeichnung für Rosenromantik, wäre sie in diesem Jahr gewiss dabei.