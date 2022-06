Kolumne Mietrechtstipp : Was Mieter über die Indexmiete wissen sollten

Indexmietverträge sind aktuell verstärkt wieder in den Fokus geraten. Das liegt an der Inflationsrate, die in den letzten Monaten stark angestiegen ist, sodass erstmals seit vielen Jahren Spielraum für Mieterhöhungen auch bei Indexverträgen wieder vorhanden ist.