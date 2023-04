Tipps von den Gesundheitsexperten Sport mit der Endoprothese?!

Die Implantation von Schulterendoprothesen ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Bei der Vielfalt an Prothesentypen ist es schwierig, allgemein gültige Empfehlungen zur Belastbarkeit einer Schulterprothese zu geben, vielmehr ist dazu eine individuelle Beratung mit dem Operateur erforderlich. Generell sollte die sportliche Belastung langsam aufgebaut und individuelle Schmerzgrenzen beachtet werden. Empfohlen werden Sportarten mit fließenden Bewegungen, wie Skilanglauf, Joggen, Tanzen, Wandern, Schwimmen, Tai-Chi, Radfahren (nicht Mountainbike). Weniger geeignet sind dagegen Squash, Badminton, Tennis. Sportarten mit erhöhter Sturzgefahr sollten vermieden werden, weil beim Stürzen Arme und Schultern meist mit betroffen sind. Zudem spielt es eine Rolle, ob man mit der geplanten Sportart langjährige Erfahrung hat, so dass man auch zum Beispiel Sportarten wie Golf schneller und sicher wieder ausüben kann.