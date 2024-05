Gesundheit Schaufensterkrankheit der zweiten Art

Eine andere Form der Schaufensterkrankheit, auch als Claudicatio spinalis bezeichnet, hat ihre Ursache in einer Verengung des Rückenmarkkanals. Diese entsteht in Folge von Verschleißerscheinungen an den vielfältigen Strukturen der Wirbelsäule und geht mit Verknöcherungen an den Wirbelkörpern und Wirbelgelenken, Verdickung der Bänder und Gelenkkapseln, Bandscheibenvorwölbungen und Wirbelgleiten einher. Meist leiden die Betroffenen schon seit Jahren unter Rückenschmerzen, die zunehmend in die Beine ausstrahlen. Die Beschwerden treten vor allem beim Gehen auf, die Gehstrecke ist zunehmend eingeschränkt und die Betroffenen fallen häufig durch einen stark nach vorne gebeugten Rumpf auf. In den Gehpausen lassen die Beschwerden nur sehr langsam nach. Meist reicht das Stehenbleiben nicht, sondern erst im Sitzen wird der Rücken entlastet und die Schmerzen lassen nach. Das gelingt besonders gut im sogenannten Kutschersitz mit stark vornüber gebeugtem Oberkörper, der mit den Unterarmen auf den Beinen abgestützt wird. In dieser Position ist die Muskulatur entspannt, Wirbelgelenke und Bänder können sich entfalten, der Spinalkanal und die Austrittsöffnungen für die Spinalnerven weiten sich und der Druck auf das Rückenmark und auf die darin verlaufenden Nervenstrukturen nimmt ab. Physiotherapeutische Maßnahmen mit gezieltem Aufbau der Rumpfmuskulatur, Rückenschule zur Haltungskorrektur und therapeutische Gangschulung mit progressivem Laufbandtraining sind Grundlagen der konservativen Therapie, die durch Hilfsmittel wie einer Lendenorthese sowie medikamentöser Schmerztherapie und gegebenenfalls Infiltrationen der Wirbelbogengelenke ergänzt werden kann.