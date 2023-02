Gesundheit : Drohende Demenz — Was kann ich tun?

Mit steigender Lebenserwartung, wird auch die Zahl der von Demenz Betroffenen weiter zunehmen. Diese Erkrankung zu heilen ist bisher leider nicht möglich. Auch ist es nicht möglich eine Demenz wirksam zu verhindern.

Die Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit steht am Beginn einer Demenz. Wir wissen heutzutage, dass kognitive Funktionseinschränkungen mit niedrigen Vitamin B9 Spiegeln und erhöhten Homocysteinwerten assoziiert sind. Ein Mangel an B-Vitaminen führt wiederum zu einer Hyperhomocysteinämie (erhöhtes Homocystein im Blut). So haben experimentelle Untersuchungen gezeigt, dass Homocystein Nervenzellen schädigen und die Alzheimer-Demenz beeinflussen kann.

Hohe Homocystein-Werte kündigen schnelle Alzheimer Progression an stand einmal in Deutschen Ärztezeitung. B-Vitamine (Kombination: B6, B12, B9) reduzieren die Homocysteinspiegel und das Demenz-Risiko bei langfristiger Substitution in ausreichender Dosierung, insbesondere im Stadium der leichten kognitiven Beeinträchtigung und bei bestehendem Mangel an diesen B-Vitaminen beziehungsweise erhöhten Homocysteinspiegeln.