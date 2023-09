Gesundheit Trümmersprüche in der Onkologie

Ärztliche Trümmersprüche: Meines Erachtens dürfen Sie Ihr Gegenüber darauf aufmerksam machen, dass das für Sie eben ein Trümmerspruch war. Und was das bei Ihnen ausgelöst hat. Dabei gilt auch: Es ist entscheidend, was verstanden worden, nicht was gesagt worden ist. Vielleicht können Sie damit sogar etwas bewegen.