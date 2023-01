Kolumne Mein schöner Garten! : Die Gartengestaltung planen

Wenn es draußen regnet, stürmt und schneit, findet die Gartenarbeit mental statt. Die Winterzeit vor dem Start in die neue Saison bietet sich für Planungen an. Wer ganz am Anfang steht, kann sich erst einmal fragen, welcher Gartentyp bin ich.

In vier Kategorien hat das ein Zusammenschluss von Gartengestaltern einmal eingeteilt, der unter dem Namen Gärtner von Eden firmiert. Da gibt es den Designfreund, den Naturmenschen, den Genießer und den Ästheten. Die meisten Gartenbegeisterten haben von allem etwas, erklärte mir die Landschaftsarchitektin Christine Schaller von Zinsser Garten, aber das zu unterschiedlichen Anteilen. Möglicherweise war ich auch so ein Mischtyp. Ich machte den Test und habe sie gefragt, was sie einem Genießer raten könne. Sie antwortete, „große Vielfalt“. Vor allem in der Staudenverwendung sorge das für eine farbenfrohe formenreiche Atmosphäre, wie sie der Genießertyp liebt. Allerdings solle man nicht nur ein Exemplar von jeder Art setzen, sondern lieber ganze Gruppen, dann werde es auch pflegeleichter. Das lässt sich bei der Staudenbestellung beachten. Und was empfehle sie einem Designfreund, wollte ich wissen. Sie wählte das Beispiel „Kiesfläche“. Wer Kiesflächen plane, habe mehr von „Vielvölkergemischen“. Auf einfarbigen Kies- und Schottersorten sehe man jedes Krümelchen und angeflogene Blättchen. Farbige Steinchen wie Flusskiesel seien viel unempfindlicher. Und was sagt der Ästhet dazu? Dem rät sie eingewachsene Solitärgehölze im Beet aufzuasten. Dadurch werde das Beet in seiner ganzen Tiefe sichtbar. Das mache den Unterschied zu Heckengehölzen, die „wie Legehennen im Beet liegen.“ Jetzt war ich aber gespannt auf den Vorschlag für den Naturmenschen. Sie meinte, ein Wildbienenhotel locke nicht nur nützliche Bestäuber an, sondern variiere auch das Gartenniveau. Höhen und Tiefen in der Fläche tun jedem Garten gut. Im Endeffekt gehe es bei guter Gartengestaltung immer darum, dass man etwas zu sehen bekommt. Wenn es in der letzten Saison im Garten also irgendwie zu leer wirkte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen.