Mein schöner Garten Boho-Stil im Garten

EXTRA

In Mode und Inneneinrichtung ist der Bohemian Style, kurz Boho-Stil schon länger Trend. Jetzt steht er auch im Außenbereich für einen Chic, der verschiedene Stile mischt und dabei individuelles Design in den Vordergrund stellt. Am greifbarsten wird der Stil, wenn man auf die Bevölkerungsgruppe zurückgeht, die Mitte des 19. Jahrhunderts mit „Bohème“ bezeichnet wurde. Intellektuelle, Künstler und Dichter hatten sich zusammengefunden und bildeten ein ungezwungenes Künstlermilieu. Teils weit gereist, brachten Sie von Ihren Studienreisen Fundstücke aus anderen Kulturen mit. In den liberalen Wohngemeinschaften entstanden ungewöhnliche Stilvermischungen.

Und so funktioniert Boho auch in der Garteneinrichtung:Gemischt wird, was gefällt. Häufig zelebriert ein Mix aus alten Möbeln oder Elementen im Vintage-Look und neuen Accessoires den individuellen Charakter. Die Materialien sollten natürlich sein: Holz, Rattan und Bast. Die Farben orientieren sich an überwiegend hellen, erdigen Tönen. Weiß, Beige und Braun bilden den Grundton. Farbakzente setzt man mit Kissen oder anderen Stoffen, die auch mal orientalisch sein können.