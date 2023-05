Gartentipps Kübel- und Topfpflanzen sind pflegebedürftiger

Topfkulturen reagieren gegenüber starken Temperaturschwankungen viel empfindlicher als ausgepflanzte und eingewachsene Pflanzen. An einem warmen Sonnentag bin ich immer wieder überrascht, in welch kurzer Zeit die Kübel austrocknen. Die Sonne strahlt von allen Seiten auf die Kübelwand und heizt den Wurzelraum in der begrenzten viel schneller auf als bei eingepflanzten Gewächsen. Im Freiland trocknet erst einmal nur die obere Bodenschicht ab. Eine Möglichkeit, den Topfballen zu schützen, bietet Doppelwandigkeit. Man setzt die Pflanze in einen Plastiktopf und stellt diesen in einen größeren Pflanzkübel aus glasiertem Ton. Plastik-töpfe haben den Vorteil, dass sie sehr viel leichter sind als Tonkübel und damit handlicher. Andererseits heizt sich Plastik besonders schnell auf. Im Blumenkasten macht es schon einen Unterschied, ob Sommerflor über das Gefäß rankt und beschattet. Auch das ist eine Strategie für die Topfparade: Gruppiert man Gefäße so, dass kleinere Töpfe die größeren verdecken, sieht der gestaffelte Aufbau nicht nur optisch gut aus, sondern spendet auch noch Schatten.