Gartentipps Vieles treibt nach Frost neu durch

Die Aussaaten habe ich auf Anzuchtkasten und Kübel verlegt. Im Test ist gerade eine physikalische Barriere aus Kupferband. Das selbstklebende Metallband aus dem Handel soll Schnecken fernhalten. Zu schmal darf es nicht sein. Das haben frühere Versuche mit Kupferdraht gezeigt. Hausrezepte von der Bierfalle bis zu Barrieren aus Sägespänen, Eierschalen und Branntkalk habe ich alle erfolglos ausprobiert. Bleibt nur das Aufspüren und Einsammeln. Dabei helfen Bretter, wie man sie als Trittwege im Nutzgarten oft auslegt. Bevor die Nacktschnecken wieder ausschwärmen, kann man sie in ihrem beliebten Versteck absammeln. Aber was dann? In solchen Momenten hätte ich gerne eine Schar Laufenten, an die ich die Weichtiere verfüttern würde. Fachleute sagen mir, dass der Schnitt mit der Gartenschere mit anschließender Entsorgung im Hausmüll die beste Lösung sei. Kontraproduktiv ist es dagegen, die Schneckenkadaver liegen zu lassen, denn Nacktschnecken ernähren sich von Aas und werden dadurch angelockt. Bis sich der natürliche Kreislauf von Fressern und Gefressenwerdenden wieder eingespielt hat – ich denke an die Amsel, die gerade brütet, – werde ich wohl weiter auf Nacktschneckenjagd gehen müssen.