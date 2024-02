Gartenkolumne Beim Schnitt nicht alle Sträucher über einen Kamm scheren

Durch das Einkürzen zum Winterausgang, regt man einen starken Neuaustrieb mit vielen Blütenzweigen an. Sommerflieder kann man stark zurückschneiden, bis auf zwei bis drei Knospenpaare an fingerdicken Ästen. Nach dem Schnitt sieht so ein Strauch zwar etwas sparrig aus, aber das verwächst sich schnell wieder. Würde man ihn ungeschnitten lassen, bildeten sich immer dünnere Ästchen und die Blühfreude des Schmetterlingsmagneten ließe deutlich nach. Auch die niedriger bleibenden Zwerg-Sommerflieder schneidet man 20 bis 30 Zentimeter über dem Boden ab. Bei der Blauraute (Perovskia) geht man noch radikaler vor und kappt sie bodennah. Ungeschnitten bleibt dagegen der Edelginster (Cytisus). Er kommt erst direkt nach der Blüte im Vollfrühling dran, um seine Fasson zu wahren. Und auch mit dem Rosenschnitt warte ich noch etwas ab. Hier gibt die Forsythienblüte das Zeichen. Von den, als wenig nützlich für Insekten verschrienen Frühjahrsblühern, gibt es eine Neuheit. Forsythie Forbeesia bietet Nektar und Pollen. In Wuchs und Blütenfarbe ist sie von den altbekannten und beliebten Ziersträuchern kaum zu unterscheiden. Die langen Äste der Forsythien verleiten dazu, die Gehölze auf ein kompakteres Maß runterzustutzen. Doch ein ungekonntes „über einen Kamm scheren“ um diese Zeit, bringt einen nicht nur um die Blüte. Es ruiniert auch die Vitalität des Strauchs. Forsythien brauchen einen Verjüngungsschnitt nach der Blüte. Dazu nimmt man jedes Jahr die ältesten und dicksten Triebe so tief wie möglich raus.