Garten : Bärlauch ernten

Die erste frische Würze aus dem Garten im Jahr liefert der Bärlauch. Ich liebe es, wie sich die saftig grünen Blätter den Weg durch das Falllaub im Heckenquartier bahnen oder in Randbereichen aus dem noch weitestgehend kahlen braunen Boden schießen.

Als es bei uns noch Bären gab, wollen die Menschen beobachtet haben, wie der aus dem Winterschlaf erwachte Meister Petz sich die Frühlingskräfte tatzenweise ins Maul schaufelte. So viel Lebenskraft auf einmal kann der Mensch sich nicht einverleiben, weshalb er diverse Rezepte erfunden hat. Gerne wird Bärlauch in Essig und Öl konserviert, zu Pesto bereitet oder als Bärlauchsalz verarbeitet. In Kochsendungen wird das Wildkraut mit Kultstatus von der Bärlauch-Suppe über die Bärlauch-Gremolata bis zur Bärlauch-Falafel in so ziemlich allem verbacken, verührt oder aufgestrichen was man sich vorstellen kann.