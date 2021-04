Garten : Schneckenfraß rechtzeitig vorbeugen

Da war es wieder: Dieses betretene Schweigen des Gesprächspartners. Ein Mann, aus dem es eben noch wie aus einem Wasserfall sprudelte, als er von seiner tapferen Schneckenjagd im Morgengrauen erzählte, druckste herum.

Immer, wenn das Gespräch über Schneckenabwehr auf die Frage hinausläuft „und was machen Sie dann mit den abgesammelten Schnecken“, weichen mir die Kameradinnen und Kameraden im Kampf gegen die Missetäter an unseren Kulturpflanzen aus. Seit Jahren suche ich nach einer humanen Strategie.

Und man komme mir nicht mit Trinkbrüdersprüchen über Bierfallen. Das Hausmittel, bei dem Schnecken mit dem Gerstensaft geködert werden, ist das ineffektivste. In der Sonne verdunstet das tödliche Getränk. Bei Regen wird es zu stark verdünnt. Anstatt die Zahl der potentiellen Fraßschädlinge aus dem eigenen Garten zu reduzieren, lockt es auch noch die Schnecken aus der Nachbarschaft an.

In umgekehrter Richtung funktioniert der Plan der Vergrämer. Sie schlagen die Weichtiere mit einer Schneckenpaste in die Flucht. In der Anstrichvariante mag die transparente Antihaftbeschichtung rund um ein Hochbeet funktionieren, muss aber immer wieder erneuert werden. Da erscheint mir ein Schneckenzaun sicherer.