Garten : Sommerblumen aussäen

Noch nie habe ich einen Handwerker erlebt, der sich die Bauanleitung eines, sagen wir Billy-Regals durchgelesen hat. Er schaut sich die Teile an und legt drauflos. Genauso geht es Menschen mit grünem Daumen bei der Aussaat von Sommerblumen.

Am liebsten an Ort und Stelle, wie das für unempfindliche Einjährige wie Jungfer im Grünen, Ringelblume oder Goldmohn jetzt schon problemlos möglich ist. Eine Schritt für Schritt Anleitung? Überflüssig. Aber Anfängern geht es vermutlich wie mir mit dem Bausatz. Ohne Beschreibung bin ich planlos. Versuchen wir es also mit einer Gebrauchsanweisung. Die einfachste Variante ist wirklich die breitwürfige Direktsaat im Freiland. Spätestens ab Mai können auch die wärmebedürftigsten Sommerblumen wie Tagetes direkt im Freiland ausgesät werden. Vielversprechender ist bei den meisten Sommerblumen allerdings die Vorkultur im Haus. Unter Glas stehen sie geschützter, was die Auflaufquote erhöht, und blühen deutlich früher.